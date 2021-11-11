إصابة عاملين برش خرطوش في مشاجرة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عاملين برش الخرطوش في مشاجرة مع أخرين بشبين القناطر في القليوبية، بسبب خلافات بينهم وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كل من «أ ع م»42 سنه عامل مصابا برش الخرطوش في البطن و«م ص ح» 56 سنة عامل مصابًا بجرحين قطعين في الرأس، وجارٍ إسعافهما.

وأخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شبين القناطر وتبين ان المصابين تشاجرا مع كل من «م ا ر» و«ي م ر» و«م ح» بسبب خلافات بينهما فقام احد افراد الطرف الثاني بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب الأول وقام آخر بطع المصاب الثاني بآلة حادة في الرأس، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.