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معهد إعداد القادة: تأهيل ألف أزهري ضمن مبادرة «صناعة قائد متطوع»

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معهد إعداد القادة: تأهيل ألف أزهري ضمن مبادرة «صناعة قائد متطوع» معهد إعداد القادة: تأهيل ألف أزهري ضمن مبادرة «صناعة قائد متطوع»

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انطلاقا من دور معهد إعداد القادة في تأهيل الشباب بالجامعات والمعاهد المصرية شارك الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، في افتتاح مشروع سفراء الأزهر تحت شعار «تأهيل القيادات الازهرية.. صناعة قائد متطوع»، والتى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع. وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية معهد إعداد القادة، ويهدف لإعداد قيادات سفراء الأزهر وترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي.

من جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن التطوع أصبح اليوم سمة من سمات العصر وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو تنمية وصقل شخصيتهم وتطوير قدراتهم والاحساس بالمسؤولية نحو بلدهم بما يعمل على تعزيز قيم المحبة والانتماء والولاء نحو المشاركة في تنمية المجتمع، وكذلك الشعور بالثقة واكتساب مهارات جديدة تعزز القيم الإيجابية، كما تعزز روح التعاون والمحبة والإيثار وبذل الجهد من اجل الآخرين والاحساس بهم.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل ١٠٠٠ من الأزهريين وتضمن خلال فعالياته محاضرة عن إستراتيجية إعداد القادة، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.

المصرى اليوم

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