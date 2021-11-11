مصدر إسرائيلي: إيران تتصرف كـ«طفل صغير» في المنطقة

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كشفت وسائل اعلامية غربية مؤخرا عن اعتقال خمسة اشخاص في تنزانيا والسنغال وكينيا تم تجنيدهم من قبل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الايراني بهدف بالتخطيط لاستهداف رجال اعمال وسياح اسرائيليين في افريقيا.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف» العبرية فقد أحبط جهاز «الموساد» الإسرائيلي هذه العملية بعد ورود معلومة عن تجنيد إيران لخمسة أشخاص وإرسالهم لتلقي التدريبات جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمة أهداف إسرائيلية في إفريقيا.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد حوالي شهر من اكتشاف شبكة مشابهة في قبرص كانت عناصرها تخطط لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين يعملون في قبرص.

حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقتها«إحباط عملية إيرانية استهدفت أهدافا إسرائيلية في قبرص».

ويرى المهتمون بشؤون الشرق الأوسط أن سياسة الكر والفر بين إسرائيل وايران في تصاعد على خلفية اتهامات طهران لتل أبيب بمسؤوليتها عن عمليات تفجير منشآت نووية إيرانية واغتيال العالم النووي الرئيسي في إيران محسن فخري زادة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويؤكد محللون أمنيون أن القاسم المشترك بين الاعتقالات في قبرص وفي الدول الإفريقية، بالرغم من البعد الجغرافي بينها، هو البصمات الإيرانية التي تدل على طريقة العمل الخاصة بجهات الأمن الإيرانية وما يميزها من العمل خارج إيران واستخدام مرتزقة محليين لاستهداف الإسرائيليين.

ويبدو أن استهداف إيران هذه المرة للمدنيين في الخارج بدلا عن الديبلوماسيين الإسرائيليين مرده منظومات الحماية والحراسة الإسرائيلية المكثفة التي فرضتها تل أبيل حول سفاراتها وممثليها الرسميين.

في ظل تصاعد لهجة التحذيرات بين طهران وتل أبيب، وتبادل الرسائل المهددة، اعتبر مصدر رسمي إسرائيلي اليوم الخميس أن إيران تتصرف كـ «طفل صغير» في المنطقة. وأكد المصدر لقناة «العربية-الحدث» أن ميليشيات حزب الله ستدفع ثمنًا باهظًا إن هاجمت إسرائيل.

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي أعلم بدوره في وقت سابق اليوم أن قواته تسرع الخطط العملية، وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي. كما شدد على أن «الجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد الأعداء وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي»، بحسب قوله.