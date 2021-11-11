«فنون جميلة حلوان»: بدء الالتحاق بالبرامج الخاصة بقسم الجرافيك

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أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن بدء الالتحاق بالبرامج الخاصة بقسم الجرافيك للعام الجامعي الحالى وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وهي برامج التصميم الجرافيكى، برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تمتلك مجموعة من البرامج الجديدة والمتميزة ذات تخصصات مواكبة لسوق العمل ويتم الدراسة من خلال أساتذة وخبراء اكاديميين مايتيح خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطلاب بجدارة للعمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وأضاف الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة أن تقديم الطلاب للالتحاق بالبرامج للدراسة للعام الجامعي الحالي، يتم من خلال مجموعة من الضوابط حددتها الكلية وهي الحصول على لائق فنون جميلة في الاختبارات السابقة للقدرات (التي سبق عقدها هذا العام)، الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية في المجموع الثانوية العامة سنة الحصول عليها، قبول التحويلات من أي كلية بشرط بداية الدراسة من المستوى الأول، وأن يكون لائق في القدرات (في عام حصوله على الثانوية العامة) حاصل على المجموع.

وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، مدة البرنامج الواحد 160 ساعة، ويكون الفصل الدراسى الاول للمستوى الاول 16 ساعة، الفصل الدراسى الثانى للمستوى الأول 17 ساعة بمجموع 33 ساعة، (العام الجامعي الجاري).

ويتم التقدم للبرامج للطلاب الراغبين في الالتحاق على مدار الأسبوع، وحتى يوم الخميس الموافق ١٨-١١-٢٠٢١، كما تعقد الكلية للطلاب يوم تعريفي بالبرامج وذلك يوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021.