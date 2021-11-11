شيرين رضا وأحمد حاتم ضيوف «سبوت لايت» غدا

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تقدم الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت"، التي تذاع في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على قناة "صدى البلد"، عددًا من اللقاءات الخاصة بداية بالفنانة شيرين رضا التي تتحدث عن كواليس أحدث أعمالها الفنية وتعليقها على خطبة أبنتها نور وعلاقتها بصديقتها المقربة «فلة».

كما تستضيف أيضا الفنان أحمد حاتم الذي يكشف كواليس فيلمه الاخير عروستي وتفاصيل لاعمال التي انتهى من تصويرها مؤخرًا، وستعرض في الفترة القادمة، كما تلتقي شيرين سليمان مع الفنانة جميلة عوض التي تكشف اصعب المشاهد التي قامت بها في مسلسل «إلا أنا»، وكواليس مشاركتها في فيلم عروستي والمشاريع التي تستعد لتصويرها في الفترة المقبلة.

برنامج "سبوت لايت" تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة "صدى البلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة 1 ظهرًا على «صدى البلد 1» ويوم الاثنين 8 مساء على «صدى البلد 2».