المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية...
نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه...
المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1
رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16)، قاذفتين أمريكية من نوع...
تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...
أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...