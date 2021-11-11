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المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار

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رئيس الوزراء الكرواتي يؤكد عزم بلاده افتتاح سفارة بالمملكة تأكيداً لمتانة العلاقة بين البلدين

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية...

1c461b2bf7.jpgمكة المكرمة: فهد الإحيوي
f3602533d3.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ
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ليلة إعلامية تستذكر مسيرة البراق

نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

المقاتلات والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16)، قاذفتين أمريكية من نوع...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

وزير الداخلية يدشن مراكز متخصصة في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

برنامج للتدريب على البناء بالطين

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ
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إطلاق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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