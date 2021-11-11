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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لـ"كورونا" بالأجسام المضادة

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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لـ"كورونا" بالأجسام المضادة وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لـ"كورونا" بالأجسام المضادة
أحدهما طورته "روش" والآخر "سيلتريون"

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لـ

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، اليوم "الخميس"، لاستخدام علاجين لـ"كوفيد-19" قائمين على الأجسام المضادة، في أول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات.

وأوضحت الوكالة أنها وافقت على علاج طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، وآخر طوّرته "سيلتريون" الكورية الجنوبية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها بينت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، أن الموافقة على العقارين تمثل خطوة مهمة ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليًا على أربعة لقاحات.

وتضيف هذه الخطوة سلاحًا جديدًا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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