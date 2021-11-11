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ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
في حملة ميدانية نفذتها الإدارة العامة للمرور في جميع مناطق المملكة

ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2848" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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