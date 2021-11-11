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نظّم قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم علم الحيوان بالكلية وجهاز شؤون البيئة، محاضرة بعنوان «الطيور المهاجرة بين الفرص والتحديات».

وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك يأتي تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية وبإشراف د اماني سليمان خالد وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وألقى د .عادل سليمان، المنسق الفنى لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجهاز شؤون البيئة، كلمة عن التنوع البيولوجي في مصر، والتى تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، تعد موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية، نظراً لموقعها الجغرافي الفريد في منتصف الطريق بين أفريقيا وآسيا، وتضم مصر مجموعة كبيرة من البيئات ذات الطابع المحلي، ويقطن هذه البيئات العديد من الأنواع النباتية والحيوانية والمجتمعات البشرية التي تمثل كل من البيئات الاستوائية والمتوسطية، يرجع تاريخ بعضها إلى ملايين السنين.

وقدّم أسامة الجبالي مدير مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة تعريف الطيور الحوامة المهاجرة وانواعها والتحديات التي تواجهها خلال رحلتها .

كما استعرض تجربة مصر في صون الطيور المهاجرة ودورها في حماية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع هيئه الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة والتأثيرات السلبية لمشروعات طاقة الرياح بمصر على الطيور الحوامة.

كذلك أشار إلى تجربة مصر في حماية الطيور المهاجرة من خطر محطات الرياح بتطبيق برنامج الغلق عند الحاجة بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت، والتي تعد منطقة مرور حرجة على المستوى الدولي للطيور الحوامة المهاجرة، وفقاً للمعاير المعتمدة دولياً باستخدام الرادار لحماية الطيور في رحلة هجرتها.

واستعرض نتائج الأبحاث خلال السنوات الماضية، والتي أظهرت نجاح البرنامج في معالجة جميع الآثار السلبية على الطيور من اصطدامها بتوربينات الرياح أثناء عمل المحطات مع تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء المنتجة، ما يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والبيئة معاً.

كما أوضح أن لمصر أهمية كبيرة في مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، حيث تعد أهم ثاني مسار في العالم بالنسبة للطيور المهاجرة، ويوجد في مصر 5 مناطق للطيور المهاجرة وهي (شرم الشيخ- العين السخنة- رأس محمد- جبل الزيت- السويس)، ويطلق عليها مناطق العبور الحرجة.

وأشاد بجهود الدولة في مجال حماية البيئة التي من أهمّها استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي وتوقيعها على مذكرة تفاهم دولية للطيور الجارحة من ضمن 70 دولة من مختلف دول العالم.