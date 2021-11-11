وديًا..سيراميكا كليوباترا يفوز على ايسترن كومباني بهدف

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على ايسترن كومباني، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز باسم مرسي، هدف سيراميكا كليوباترا، من ضربة جزاء، وحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز معظم اللاعبين لمباريات الدوري المقبلة، ومنح الفرصة للبدلاء والمستبعدين من المباريات الأخيرة في الدوري.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، بينما يستعد ايسترن كومباني لمواجهة فيوتشر في نفس اليوم.