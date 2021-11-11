الموجة الخامسة من كورونا .. عالم فيروسات يكشف الحل الوحيد للوقاية من متحور دلتا

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قال الدكتور يحيى عبدالمحسن مكي، المتخصص في علم الفيروسات، إن دخول فرنسا الموجة الخامسة يأتي نتيجة عدم تلقي عدد كبير من المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف يحيى عبدالمحسن خلال مداخلة عبر «سكايب» من باريس مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا وصل إلى 10 آلاف إصابة، موضحا أن هناك كثيرين رفضوا الحصول على اللقاح.

وتابع المتخصص في علم الفيروسات أن اللقاحات تقلل من فرص الإصابة بالفيروس خاصة لدى كبار السن والذين يعانون من أمراض المناعة، موضحا أن الحاصلين على لقاحي موديرنا وفايزر يحتاجون الحصول على جرعة ثالثة.

وأردف يحيى عبدالمحسن أن المتحور دلتا الأكثر انتشارا حاليا، لذا فإن التلقيح الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، لأن النسبة الأكبر من المصابين بالفيروس هي من الذين لم يتلقوا اللقاح.