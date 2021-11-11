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رئيس جامعة الأزهر يدشن مجالس تقريب التراث ويفتتح الصالون الثقافي ورعاية الموهوبين

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رئيس جامعة الأزهر يدشن مجالس تقريب التراث ويفتتح الصالون الثقافي ورعاية الموهوبين رئيس جامعة الأزهر يدشن مجالس تقريب التراث ويفتتح الصالون الثقافي ورعاية الموهوبين

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افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الجامعة بالدراسة ووكلائها، «مجالس تقريب التراث»، والصالون الثقافي ورعاية الموهوبين، ومقر المكتب الإعلامي بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

أعلن رئيس الجامعة أن الهدف من المجالس الحفاظ على التراث، المفعم بالقيم الإنسانية، التي ينعكس أثرها إيجابًا على المجتمع بأكمله . وأشار إلى أن الشباب في أمس الحاجة إلى معرفة التراث؛ من خلال علماء الأزهر الشريف، المشهود لهم بالوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن الإنجازات التي نشهدها جميعا اليوم في قلعة الضاد نتاج جهد وعرق وإخلاص من قيادات كلية اللغة العربية بالقاهرة على مرّ السنين، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تتبوأ الكلية مكانتها اللائقة بها، إذ هي الكلية القائمة على حفظ لغة القرآن الكريم ووعائه.


جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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