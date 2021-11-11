المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1
تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...
الرياض : الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...
الرياض : الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...
الرياض : الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166...
الرياض : الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ