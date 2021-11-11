أخبار عاجلة

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

المقاتلات والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1

Print

وزير الداخلية يدشن مراكز متخصصة في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...

4eec669d49.jpg الرياض : الوطن
e274ef0c1a.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ

برنامج للتدريب على البناء بالطين

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ
350544956C3AC907F-1BEC-477E-BAA3-545DE619F5B4

إطلاق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات

أعلنت الشركة للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

إيقاف 15 مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"