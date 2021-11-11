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شركات السيارات الألمانية لا تعد بالتخلي عن محركات البنزين والغاز حتى 2035

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شركات السيارات الألمانية لا تعد بالتخلي عن محركات البنزين والغاز حتى 2035 شركات السيارات الألمانية لا تعد بالتخلي عن محركات البنزين والغاز حتى 2035

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تملك ألمانيا، أكبر في أوروبا، وهي واحدة من العديد من الدول الرئيسية في صناعة السيارات إلى جانب الصين والولايات المتحدة.

ورغم تأثيرها وأهميتها في القارة إلا أنها تراجعت عن التحرك تجاه الاستدامة والحفاظ على البيئة والسماء من الانبعاثات التي تطلقها السيارات.

حيث إنها لم توقع على اتفاقية بشأن انبعاثات «صفرية» من السيارات والشاحنات الصغيرة بحلول عام 2035 للأسواق المتقدمة و2040 لباقي الأسواق، تلك الاتفاقية التي طُرحت في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 26»، المنعقد بالوقت الحالي وسيختتم غدًا الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة إن الألمانية توافق على تسجيل المركبات عديمة الانبعاثات فقط بحلول عام 2035، لكنها لم توافق على ما إذا كان وقود محركات الاحتراق من مصادر متجددة أم لا.

واستكمل موضحًا أنه لا يجد الوقود القابل للاحتراق، أحد مصادر متجددة كخيار قابل للتطبيق، لسيارات الركاب من حيث التوافر والكفاءة، في حين أن الوزارات الألمانية الأخرى منفتحة على هذا الاحتمال.

خلال ذلك، قال أكبر صانعي السيارات في ألمانيا أنهم يدعمون هدف التحرك نحو مركبات بـ«انبعاثات صفرية»، لكنهم أشاروا إلى صعوبة الوصول إلى أهداف «COP 26» للاستدامة الكلية.

فيما، قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا «فولكس فاجن» إن الوتيرة التي يمكن بها تحويل إتجاهها نحو السيارات الكهربائية قد تختلف من منطقة إلى أخرى اعتمادًا على عدة عوامل من بينها: السياسة المحلية وتوافر الطاقة المتجددة.

ولفتت شركة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» إلى أنها قادرة على إنتاج تكنولوجيا «صفرية الانبعاثات» لكنها لا تستطيع التوقيع على الاتفاقية في هذه المرحلة بسبب عدم اليقين بشأن تطوير البنية التحتية للمركبات الصفرية في جميع الأسواق.

وقال «Ola Kaellenius»، الرئيس التنفيذي لشركة «Daimler» الألمانية للسيارات، إن الوقود الاصطناعي قد يكون نقطة انطلاق مهمة للتحول.

المصرى اليوم

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