رئيس جامعة حلوان يشارك الطلاب «محاضرة صولفيج».. تعرف على السبب

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في رحاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان كانت الجولة الجديدة التي قام بها الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية ضمن سلسلة من الجولات لمتابعة وتفقد كليات الجامعة حيث قام بمتابعة مقرات التطعيم الدائمة لخدمة الطلاب والعاملين بجامعة حلوان.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور كرم ملاك عميد الكلية والدكتورة ابتسام مكرم وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجموعة من الأستاذة بالكلية د. كاميليا جمال د. محمد عبدالقادر د. دليلة رفيق ومجموعة من طلاب الكلية وطلاب من كليات مختلفة حضرت لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

خلال جولته دعا رئيس الجامعة الطلاب والعاملين إلى ضرورة تلقي اللقاح عن طريق التوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم، والتنويه على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021م بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 15/11/2021 وحظر دخول متلقي الخدمة بالمكاتب الإدارية ممن لم يتلقوا أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 1/12/2021.

كما شارك رئيس الجامعة بعض من طلاب الكلية في الاستماع إلى محاضرة صولفيج غنائي بأسلوب تدريس حديث مبتكر من الدكتور أحمد أنور بقسم العلوم الموسيقية التربوية، من خلال التدريب على الصولفيج وتدريب الصوت على الغناء الصحيح بأسلوب مبتكر، وأشاد رئيس الجامعة بمواهب طلاب كلية التربية الموسيقية وادائهم خلال المحاضرة.