شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

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تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره على الجهود الخيرة التي يبذلها شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقف مملكة البحرين في دعم قضايا العرب والمسلمين، وتقديره للمجتمع البحريني والذي تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بين مختلف الثقافات والأديان.