أخبار عاجلة

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

Print
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره على الجهود الخيرة التي يبذلها شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقف مملكة البحرين في دعم قضايا العرب والمسلمين، وتقديره للمجتمع البحريني والذي تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بين مختلف الثقافات والأديان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي

نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك