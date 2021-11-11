تعليم بنى سويف: إلغاء ندب مديرى ووكلاء المدارس وعودتهم للتدريس

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ألغى عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف الأوامر التنفيذية الصادرة لعدد من مديري ووكلاء المدارس وإعادتهم مره أخرى إلى وظيفة معلم بناء على فتاوى قانونية تقدمت بها الإدارات التعليمية، فقد وافق وكيل الوزارة على إلغاء ندب سليمان محمد على عزب مدير إدارة التربية الخاصة بمركز ببا وإعادته مرة أخرى إلى وظيفته.

وقرر وكيل الوزارة الغاء الامر التنفيذي الصادر لسماح جابر فتحي أحمد من وظيفة وكيل مدرسة الأزهري «ب» ببني سويف وتعود إلى وظيفة معلم اول رياض اطفال بمدرسه بنى سلمان الابتدائيه ببني سويف، وإلغاء الأمر التنفيذي الصادر لسحر محمد صابر دياب، من وظيفة مدير مدرسة المحمودية الابتدائية القديمة بسمسطا وتعود إلى وظيفة معلم أول لغة إنجليزية بمدرسة المحمودية الابتدائية القديمة.

وأمر وكيل وزارة التربية والتعليم بعد موافقه الشؤون القانونية على اعتبار وظيفة «بدوي حسن على محمد» موجه لغة عربية بإدارة الفشن التعليمية منتهية بانقضاء المدة القانونيه، ويوزع إلى معلم خبير لغة عربية بمدرسة اقفهص الابتدائية «1» بالفشن.

كما وافق وكيل وزارة التربية والتعليم على إلغاء الأمر التنفيذي الصادر لمروة إبراهيم عبدالحميد رزق وكيل مدرسة الشهيد ربيع فتحي الابتدائية بمركز سمسطا وتعود إلى عملها كمعلم أول رياض أطفال بمدرسة كوم الرمل تعليم أساسي بمدينة مركز سمسطا.