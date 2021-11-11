وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد التقوى بالسنبلاوين غدًا

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار ،محافظ الدقهلية، مسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين غدًا الجمعة، وتبلغ مساحة مسجد التقوى (١٢٠٠) متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت ( ١٢ ) مليون جنيه.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لافتتاح ( ١١ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ومسجد واحد صيانة وترميمًا غدًا الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( ٢٨٣ ) مسجدًا، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الخطيب – المحرص – ملوي.

2. خالد على – السرارية- سمالوط.

3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.

4. عبدالرحمن زيان – بندر دير مواس.

مديرية أوقاف الدقهلية

5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف القليوبية

6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.

مديرية أوقاف الغربية

7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.

مديرية أوقاف أسوان

8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.

مديرية أوقاف بني سويف

9. الرحمن- جزيرة صالح- إدارة ناصر.

10. المستشفى المركزي- بندر إهناسيا.

مديرية أوقاف الأقصر

11. التقوى- زرنيخ- إسنا.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1. التوبة – ناحية يعقوب- البلينا.

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد التقوى بالسنبلاوين

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد التقوى بالسنبلاوين

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد التقوى بالسنبلاوين