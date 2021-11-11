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البرهان يؤكد حرصه على حماية الثورة السودانية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس

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البرهان يؤكد حرصه على حماية الثورة السودانية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس البرهان يؤكد حرصه على حماية الثورة السودانية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس

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تلقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة خلال الاتصال الهاتفي حرصه التام على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، والتزامه بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية للخروج الآمن بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

وأمن البرهان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني.

من جانبه اطمأن الرئيس موسيفيني خلال الاتصال الهاتفي على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية مكتسبات الثورة السودانية، مؤكداً دعم بلاده ودول الـ(إيقاد) لاستقرار وسلام السودان.

المصرى اليوم

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