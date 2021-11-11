أكاديمية البحث العلمي تفتتح المؤتمر الأول لنقل وتسويق التكنولوجيا

★ ★ ★ ★ ★



،افتتح صباح اليوم، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المؤتمر الأول لنقل وتسويق التكنولوجيا وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض أهم مخرجات مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، والذي ستستمر فاعلياته علي مدار يومين وذلك بحضور المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا، وشارك فى المؤتمر لفيفًا من العلماء والباحثين من مصر، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومديرى مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية وكذلك رجال الأعمال المهتمين بمجالات الصناعة والصحة والبيئة، بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية طبقا لخطة الدولة 2030 .



وفي كلمته استعرض الدكتور محمود صقر مبادرات وبرامج الأكاديمية المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار والتي تعمل على خلق بيئة مشجعة علي الإبتكار والإبتكار المجتمعي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، حيث بلغ عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات (الحكومية والخاصة) والمراكز البحثية 50 مكتب بإجمالي تمويل يصل إلي 72 مليون جنيها، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونُظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأضاف سيادته أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، برنامج علماء الجيل القادم، البرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسلسلات الرسوم المتحركة "الأزهر" و"نور"، برنامج الحاضنات التكنولوجيه، معرض القاهرة الدولي للابتكار، رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية، صندوق رعاية الموهوبين والمبتكرين من النشء والشباب، بنك الابتكار المصري، برنامج منح شباب الباحثين الأفارقة، وبرنامج المستقبل الفني.



وقد تم توقيع 3 اتفاقيات علي هامش المؤتمر، وهم اتفاقية تعاون بين أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة، واتفاقية تعاون مع مؤسسة جيميني أفريقيا.



​والجدير بالذكر أن من أهداف المؤتمر إبراز أثر الجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، تعزيز وترسيخ مناخ الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار على جميع المستويات، تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، تبادل الخبرات في مجال دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا وحماية حقوق الملكة الفكرية، تعزيز التعاون والتواصل بين مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بعضها البعض، وعرض التَّجارب النَّاجحة في إنشاء واستدامة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فعالة.