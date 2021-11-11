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بينيت: إسرائيل لن تسمح لأمريكا بإعادة فتح قنصليتها في القدس

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بينيت: إسرائيل لن تسمح لأمريكا بإعادة فتح قنصليتها في القدس بينيت: إسرائيل لن تسمح لأمريكا بإعادة فتح قنصليتها في القدس

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قال رئيس وزراء الاحتلالر الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل لن "لن تسمح لواشنطن بإعادة فتح قنصليتها في القدس" .

واضاف بينيت، خلال لقائه وفدا من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، اليوم، إن :" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت إنها ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية، والتي تم إغلاقها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد في عام 2019 وتم دمج موظفيها في السفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب إلى القدس قبل عام.

ونقل موقع « تايمز أف إيسرائيل» عن بينيت وصفه الخطوة الأمريكية المخطط لها بأنها «غير مقبولة»، على الرغم من اعترافه بالحساسيات السياسية الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، والوعد الذي وجهه بايدن إلى ناخبيه.

وقال بينيت لوفد الكونجرس الذي يزور تل أبيب: "لن أحاول تسجيل نقاط سياسية حول هذه القضية، لكن موقف هو أن إعادة فتح القنصلية أمر غير مقبول".

والوفد الديمقراطي الذي تترأسه النائبة روزا ديلورو، ويضم مارك بوكان وباربرا لي وميلانيا ستانسبيري وجمال بومان، التقى أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

يستعد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول تثبيت ائتلافه الحكومي المتنوع، لمواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تسعى إلى إعادة فتح مكتب للفلسطينيين في القدس.
أطاح بينيت بحكومة بنيامين نتنياهو في حزيران/يونيو وتولى منصبه كزعيم لائتلاف حكومي متعدد الأيديولوجيات يحاول الحفاظ على استقراره.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الأسبوع الماضي موازنة 2022 لتفادي انهيارها بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.


لكن يبدو أن تجاوز الائتلاف الحكومي لأزمة الموازنة لن يجنب إسرائيل مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب القنصلية التي تخدم الفلسطينيين.
وقال بينيت السبت: "ليس هناك مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء".
وكان أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي أعلن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن على إعادة فتح القنصلية المخصصة لتقديم الخدمات للفلسطينيين بعد نحو عامين على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب إغلاقها ونقل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وفي أوائلسبتمبر الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد معارضته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة "عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط" وأن هذا الإجراء يهدد "بزعزعة" الحكومة الجديدة

المصرى اليوم

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