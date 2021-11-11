«الأمعاء الخاوية» تنتصر .. مقداد القواسمة ينهي إضرابه بحصوله على اتفاق بإطلاق صراحه

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في انتصار جيدد تسجله معركة الأمعاء الخاوية للأسرى ضد ممارسات الاجتلال الإسرائيلي، أ علنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين أن الأسير مقداد القواسمة، المضرب عن الطعام منذ 113 يوما، أنهى إضرابه، اليوم الخميس، وسيتم الإفراج عنه في شهر شباط المقبل.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الخميس، أنهي القواسمة إضرابه اليوم عقب 113 يومًا من مواجهة الاحتلال.

مقداد القواسمة، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعي، وهو معتقل منذ يناير 2021، وينهي أمر اعتقاله الإداري في الـ27 نوفمبر الجاري

القواسمة يحصل على اتفاق بإطلاق صراحه

من جهته أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أنّه «تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير القواسمة في شهرفبراير القادم، بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس».

وصرّح مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري، أنّ «رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، سلامة القطاوي، ومسؤول الخارجية للهيئة، مصعب أبوشخيدم، التقيا بالأسير القواسمة واطمئنا على وضعه الصحي».

يأتي ذلك في وقت يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعامِ في سجون الاحتلالِ الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

يشار إلى أنّ الأسرى الخمسة هم: كايد الفسفوس، ويقبع في مستشفى «برزلاي»، وعلاء الأعرج وهشام أبوهواش الذين جرى نقلهما إلى المستشفى، وأيضاً عياد الهريمي، وهم يقبعون في سجن عيادة الرملة، إضافةً إلى لؤي الأشقر الذي يقبع في زنازين سجن «مجدو».

هذا وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إنّ «الأسير مقداد القواسمة يسجل نصراً على السجان الصهيوني في معركة الإرادة والتحدي بعد الوصول لاتفاق بتحديد إطلاق سراحه في فبراير المقبل».

وأضاف: «يثبت الأسير القواسمة من جديد قدرة الفلسطيني على مصارعة المحتل بكل الأدوات، ويكشف مجدداً عجز الاحتلال عن إيقاف مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته»