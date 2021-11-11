محافظ الجيزة يفتتح مشروعات تنموية بمركز الواحات البحرية

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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز خدمة المواطنين المطور بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية، وذلك بعد تطويره بتكلفة حوالي مليون جنيه، لتقديم خدمة متطورة وذلك تنفيذاً لخطة الدولة بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

عقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة المركز الذي تم تجهيزه بـ 9 منافذ مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي والأدوات التكنولوجية وتوفير استراحة للمواطنين لخدمة حوالي 13.5 ألف مواطن، وذلك لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين في وقت قياسي، إلى جانب خدمة المواطنين المقيمين بقرى «الزبو والحرص والمناجم والقبالة.

وأضاف المحافظ بحسب بيان، الخميس، أن المركز يقدم خدمة تموينية متميزة للمواطنين والتي تشمل «أستخراج بطاقات وبدل تالف، بدل فاقد، مستجد فصل اجتماعي وإضافة الزوجة واستعلامات التفعيل وفصل الوفاة» والذى يعد اضافه هامه للمكاتب التموينية بالواحات البحرية مشيراً انه من المستهدف تطوير 72 مركز على مستوى محافظة الجيزة وقد تم تطوير 22 مكتب حتى الان وجارى تطوير 10 مراكز خدمة مطورة أخرى خلال العام المالى الحالى 2021 /2022.

وثمّن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين بهدف التيسر على المواطنين والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما افتتح محافظ الجيزة مركز الخدمات الإجتماعية بقرية منديشة بتكلفة 1،8مليون جينه ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطي بتكلفه 2,3 مليون جنية لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بتلك القرى.

وشملت جولة المحافظ أفتتاح اعمال إعادة تأهيل وتشغيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات بقرية القصر والذى كان متوقف منذ 10 سنوات ويعد أحد المطالب الهامة لأهالي مركز الواحات البحرية حيث تفقد المحافظ اروقه المعمل والتجهيزات المتنوعه به، والذي يساهم بشكل كبير في عمليه الإرشاد الزراعي لمواطني الواحات.