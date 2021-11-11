قال الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف ان فرق الرصد الميدانى تم تشكيلها برئاستى شخصيا لمتابعة مشاكل المواطنين وحلها فورا وبعد اكثر من 12 شهرا من عمل الفرق للرصد الميدانى بكل قرية بالمحافظة نجحنا فى حل مشاكل سريعة للمواطنين وتسببت هذه الفرق التى تواصلت مع المواطنين فى انخفاض نسب الشكاوى على السوشيال ميديا ، والتى تتم متابعتها من قبل اجهزة المحافظة واضاف المحافظ ان فرق الرصد الميدانى تقوم بتوئيق المشكلة فى القرية او العزبة بالصور او الفيديو ويتم تجيه القطاعات المختلفة من رى وتعليم وصحة وكهرباء لحل المشكلة وارسال الحلول موثقة ايضا بالصور من قبل فرق الرصد
وكان الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف كرم عدداً من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية من أعضاء وحدات الرصد الميداني ، والتي كان قد تم تشكيلها للقيام بأعمال الرصد لكافة المشكلات بالقرى والاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين ، فضلا عن التوعية بحجم الجهود التي تنفذها الدولة وما يتم إنجازه من مشروعات
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة،بقاعة قصر الثقافة بمدينة بني سويف،حيث سلم المحافظ شهادت تقدير للعاملين المتميزين بوحدات الرصد الميداني،لأدائهم المتميز وجهودهم الواضحة في رصد ومتابعة المشكلات خلال الفترة الماضية،وذلك بحضوربلال حبش نائب المحافظ،سحر صابر مدبرعام مركز معلومات التنمية المحلي بالمحافظة،الأستاذ محمد كمال مدير عام الثقافة ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بوحدات الرصد الميداني بالوحدات المحلية
وكان محافظ بني سويف قد قرر إنشاء وحدة رصد ميداني بمراكز معلومات التنمية المحلية تتبع ديوان عام المحافظة لتغطية 225 قرية،وتختص بالرصد الميداني لكافة الخدمات والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل قرية،والتعرف عن قرب على مطالب ومشكلات المواطنين،والتجاوب والتفاعل مع أية طوارئ قد تحدث بالقرى والعزب،بجانب السماع لمقترحات المواطنين لاتخاذ الحلول المناسبة في إطار المتاح أو البحث عن حلول غير تقليدية وخارج الصندوق يكون المواطن شريكا في تنفيذها