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قال الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف ان فرق الرصد الميدانى تم تشكيلها برئاستى شخصيا لمتابعة مشاكل المواطنين وحلها فورا وبعد اكثر من 12 شهرا من عمل الفرق للرصد الميدانى بكل قرية بالمحافظة نجحنا فى حل مشاكل سريعة للمواطنين وتسببت هذه الفرق التى تواصلت مع المواطنين فى انخفاض نسب الشكاوى على السوشيال ميديا ، والتى تتم متابعتها من قبل اجهزة المحافظة واضاف المحافظ ان فرق الرصد الميدانى تقوم بتوئيق المشكلة فى القرية او العزبة بالصور او الفيديو ويتم تجيه القطاعات المختلفة من رى وتعليم وصحة وكهرباء لحل المشكلة وارسال الحلول موثقة ايضا بالصور من قبل فرق الرصد

وكان الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف كرم عدداً من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية من أعضاء وحدات الرصد الميداني ، والتي كان قد تم تشكيلها للقيام بأعمال الرصد لكافة المشكلات بالقرى والاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين ، فضلا عن التوعية بحجم الجهود التي تنفذها الدولة وما يتم إنجازه من مشروعات