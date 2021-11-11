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أسوان : تكثيف جهود رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة

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أسوان : تكثيف جهود رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة أسوان : تكثيف جهود رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة

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استكمل المسرح المتنقل عروضه الثقافية والفنية المتنوعة داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالمسرح المتنقل ودوره في إكتشاف المواهب وإكساب الخبرات وصقل المهارات لدى النشء والشباب، علاوة على مساهمته في رفع الوعى الثقافى والفنى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية قيم الولاء والإنتماء للوطن وغيرها من القيم والعادات الأصيلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى إستمراراً للجهود المكثفة والتعاون المتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل تنفيذ التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإرتقاء بالجوانب الثقافية والفنية والفكرية بما يساهم في جعل الريف منطقة جذب وخاصة في القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

من جانبها أكدت نجوى أحمد سيد مدير عام الثقافة بأن فعاليات المسرح المتنقل استمرت على مدار يومين بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو وتضمنت تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية، بالإضافة إلى المسابقات والورش الفنية ومعرض كتب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن تنظيم أمسية شعرية وتقديم مجموعة من العروض الفلكلورية والتلقائية ومسرح للعرائس.

المصرى اليوم

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