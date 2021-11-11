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ضبط 31 كيلو سلع مجهولة المصدر في أسوان

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ضبط 31 كيلو سلع مجهولة المصدر في أسوان ضبط 31 كيلو سلع مجهولة المصدر في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى التي أستهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الإطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، مشدداً على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.

وأوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبإشراف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في ضبط 31 كجم مضبوطات متنوعة شملت 20 كجم مصنعات اللحوم و11 كجم كبدة مستوردة عبارة عن عرض وبيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير عدد 2 محضر جنح أسوان أول، وجاري إتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابه المختصة .

المصرى اليوم

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