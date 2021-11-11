أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لليوم الثاني .. وسط إجراءات أمنية مشددة الأقباط يحتفلون بـ«مارجرجس» بالرزيقات غرب الأقصر

Print
لليوم الثاني .. وسط إجراءات أمنية مشددة الأقباط يحتفلون بـ«مارجرجس» بالرزيقات غرب الأقصر لليوم الثاني .. وسط إجراءات أمنية مشددة الأقباط يحتفلون بـ«مارجرجس» بالرزيقات غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، يشهد دير مارجرجس بالرزيقات، في أرمنت بمحافظة الأقصر، الاحتفالات وحضور المحبين والمريدين ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وتستمر الاحتفالات حتى الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات المئات من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ويتمتع الشهيد «مارجرجس الروماني» بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل أسم مارجرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل أسم الشهيد جرجس، وكذلك في أنشأت الإمبراطورة كاترين وساماً يحمل لقب جاورجيوس أي مارجرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضاً يوجد خليج بأسم مارجرجس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تدرج روسيا في القائمة السوداء للحريات الدينية.. وتحذف نيجيريا

واشنطن تدرج روسيا في القائمة السوداء للحريات الدينية.. وتحذف نيجيريا

لبنان يفرض قيوداً على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

لبنان يفرض قيوداً على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

انتقادات لـ #روسيا عقب تدميرها قمرا اصطناعيا بصاروخ

انتقادات لـ #روسيا عقب تدميرها قمرا اصطناعيا بصاروخ

روسيا تطلق عطرا برائحة مقاتلة "كش مات"

روسيا تطلق عطرا برائحة مقاتلة "كش مات"