لليوم الثاني .. وسط إجراءات أمنية مشددة الأقباط يحتفلون بـ«مارجرجس» بالرزيقات غرب الأقصر

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لليوم الثاني على التوالي، يشهد دير مارجرجس بالرزيقات، في أرمنت بمحافظة الأقصر، الاحتفالات وحضور المحبين والمريدين ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وتستمر الاحتفالات حتى الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات المئات من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ويتمتع الشهيد «مارجرجس الروماني» بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل أسم مارجرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل أسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وساماً يحمل لقب جاورجيوس أي مارجرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضاً يوجد خليج بأسم مارجرجس.