محافظ بني سويف يبحث تعظيم وتفعيل دور مركز التشييد والبناء في التدريب المهني

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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير،حيث تفقد على الطبيعة إمكانات المركز وبحث آليات تعظيم وتفعيل دوره في مجال التدريب المهني بالتعليم الفني وتوفير عمالة مدربة وتشجيع العمل الحر وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حرص المحافظ على تفقد كافة مكونات المركز، الذي يحتوى على آلات وأدوات ومعدات تدريب على أعلى مستوى، بجانب وجود مدربين معتمدين، مشيداً بمقومات المركز وتجهيزاته،ومؤكدا على أهمية تفعيل دوره بالشكل الذي يليق بهذا المستوى الذي وفرته الدولة لدعم القطاع المهني والحرفي

وجه المحافظ بوضع خطة عمل لتشغيل المركز بالكفاءة المطلوبة وتحفيز الشباب على الحصول منه على شهادات معتمدة، على أن يشترك في الخطة كافة الجهات المعنية مثل مديرية التربية والتعليم«قطاع التعليم الفني»،وطلاب الكليات العملية بجامعة بني سويف وجامعة النهضة، وكذا جهاز تنمية المشروعات،بجانب التنسيق مع القطاع الخاص ليكون المركز عامل جذب، خاصة وأنه سيصبح مركزاً لتوفير فرص عم

كما وجه المحافظ بإبراز إمكانات المركز وميزاته إعلامياً ضمن حملة ترويجية للمركز وغيره من المراكز المعتمدة والتي تدعمها الدولة وتوفر لها كافة الإمكانيات، موجهاً رؤساء القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بدراسة إمكانية الاستعانة بالمركز في تدريب أقسام الصيانة بمقار المنشآت الخدمية

ومن جانيه أوضح مدير المركز«محمد عيد»أن المركز يحتوى على 12 قسماً للتدريب تضم 10 مهن وحرف متنوعة في مجال :البناء والتشييد: البناء، السباكة، بلاط، نجارة، محارة بياض،كهرباء،كريتال«لحام»، نجار مسلح، حداد مسلح، نقاشة ودهانات، بجانب قسم استخراج رخصة قيادة المعدات الثقيلة وتجديدها، مؤكداً أن التدريب في المركز مجاناً