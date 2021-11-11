إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نجح في إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، أكد من خلالها نجاح قواته العسكرية وعبر عملية مشتركة مع الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلي «الشاباك» في إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.

وبدورها نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة تؤكد نجاح بلادها في إحباط عملية خطيرة لتهريب تلك الأسلحة.

وأفاد أدرعي بأن القوات الإسرائيلية تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب، حيث ضبطت بحوزته 15 قطعة سلاح مختلفة، وهي 8 بنادق «شوتغان»، ومسدسيْن، و3 بنادق كلاشنيكوف، فضلا عن سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع «القارفين».