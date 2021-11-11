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جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب

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جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب

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اجتمع الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمديري إدارات رعاية الشباب بالكليات، بحضور حسني الجارحي، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة،بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في بداية الاجتماع أكد نائب رئيس الجامعة محمد فاروق، بحسب بيان، الخميس، أهمية إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، مشيراً إلى أنه يعتبر بروتوكولا جامعيًا، تحرص كافة الجامعات على تنظيمه سنوياً بشكل منتظم، كما أشاد بالكفاءات والطاقات البشرية التي تمتلكها جامعة الفيوم وخاصةً بقطاع شؤون التعليم والطلاب بشكل عام، وبالادارة العامة لرعاية الشباب بشكل خاص مؤكًدا حرص الجامعة على تقديم يد العون والمساعدة لدعم أي نشاط طلابي بجميع كليات الجامعة، وموضحاََ أن قطاع شؤون التعليم والطلاب يعد من القطاعات الحيوية بالجامعات، لما له من دور كبير وفعال، في التواصل المباشر مع الطالب الجامعي، إضافة إلى مناقشة شروط ومعايير اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق باتحاد الطلاب بالكليات، على أن تبدأ انتخابات إتحاد الطلاب يوم ١٨ من شهر نوفمبر الجاري.

كما وجه المديرين بضرورة تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة، مما يحقق المنافسة الشريفة بين الكليات، والسعي إلى تحقيق مراكز متقدمة، من خلال المشاركة في المسابقات التي تقام على مستوى الجامعات المصرية أيضا، والبحث عن آليات وخطط تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.

المصرى اليوم

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