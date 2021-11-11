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بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية .. محافظة أسوان ترفع درجة الاستعداد

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بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية .. محافظة أسوان ترفع درجة الاستعداد بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية .. محافظة أسوان ترفع درجة الاستعداد

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، موجهًا الجهات المختصة بسرعة الإعداد، كل في مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية في حدوث أي أمطار غزيرة أو سيول، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وهو الذي يتوازى مع التواصل بمركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها.

وبحسب بيان، الخميس، بعث المحافظ رسالة طمأنة لأهالي أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تماماً حتى الآن، وناشد اللواء أشرف عطية، قائدي المركبات والسيارات، وأيضاً قائدى وأصحاب البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الموتور والشراعية ولنشات الصيد بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات والاتجاهات المقررة للسير في الطرق السريعة أو الأبحار في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر.

المصرى اليوم

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