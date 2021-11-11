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"نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة

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"نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة "نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة
تناول المهارات الإعلامية والأساسيات والسرد القصصي ومهارات إجراء المقابلات

اختتم القسم الإعلامي بشركة نيوم، اليوم، برنامجه التدريبي لـ35 طالبًا وطالبة في تخصصات الإعلام بهدف تأهيلهم مهنيًا، بالتعاون مع مجموعة آي تي بي الإعلامية.

وتناولت محاور البرنامج -لمدة شهر- المهارات الإعلامية، إضافة إلى أساسيات الصحافة والسرد القصصي متعدد الوسائط ومهارات إجراء المقابلات.

وأكد المدير العام لقطاع الإعلام في نيوم واين بورغ، أن تطوير المواهب عنصر أساسي في الهدف المتمثل بجعل نيوم مركزًا إقليميًا للصناعات الإعلامية؛ إذ تشكل الفرص الوظيفية قصيرة أو طويلة المدى أهمية كبرى للخريجين لتنمية المهارات العملية وبناء الثقة بين الشباب السعودي في مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا ما تتطلع إليه نيوم في الشراكة مع المجموعة؛ حيث تُعد عنصرًا مهمًا في الخطط لجذب المواهب إلى نيوم.

بدورها قالت المدير العام لمجموعة آي تي بي، سو هولت: "يوجد في وفرة من الشباب الموهوب، وتم اكتشاف مواهبهم من خلال البرنامج؛ حيث نهدف إلى تعليم وتثقيف وصقل مهارات الجيل القادم من المختصين في مجال الإعلام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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