رصد مخالفات بيئية بعدة شركات بترول في رأس غارب.. وإجراءات قانونية ضدها

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رصدت اللجنة البيئة للتفتيش على شركات البترول بالمنطقة الشمالية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، عددًا كبيرًا من المخالفات البيئية التي تهدد البيئة البرية والبحرية والمياه الجوفية ببنها تجميع مخلفات صلبة وخطرة في غير الأماكن المخصصة ووجود حفرة لتجميع الزيوت مخالفة للاشتراطات البيئية وعدة مخالفات أخرى تتمثل في عدم التخلص الامن والبيئي من المخلفات البترولية السائلة والصلبة وانتشار الخردة من مخلفات عمليات الصيانة، حيث قرر اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك المخالفات.

ووجّه رئيس مدينة رأس غارب، أعضاء مكتب البيئة بالوحدة المحلية بالاستمرار في المرور والتفتيش على باقي شركات البترول العاملة بنطاق مدينة رأس غارب ورصد المخالفات البيئية.

وذكر أن اللجنة مارست اعمالها بالتفتيش على شركة الغازات بالمحطة 95 الجاز بلانت وشركة غرب بكر ومنطقة جبل الزيت، ومتابعة كيفية تعامل هذه الشركات في التخلص الامن من المخلفات الصلبة السائلة والتعرف على التعاقدات الخاصة بهذه الشركات في مجال التخلص من النفايات والمخلفات، وتم التفتيش على محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهذه الشركات.