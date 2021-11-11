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إلهام شاهين: سميحة أيوب تخرج «المومس الفاضلة» من بطولتي

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إلهام شاهين: سميحة أيوب تخرج «المومس الفاضلة» من بطولتي إلهام شاهين: سميحة أيوب تخرج «المومس الفاضلة» من بطولتي

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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مسرحية «المومس الفاضلة» المقرر أن تجسد بطولتها قريبا، وستقوم بإخراجها سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

قالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مسرحية «المومس الفاضلة» مأخوذة عن الأدب العالمي، من تأليف الأديب العالمي الشهير جان بول سارتر، وجسدتها الفنانة سميحة أيوب على المسرح القومي في ستينيات القرن الماضي، وحققت بها نجاحا كبيرا.

وأضافت شاهين: «لم نقرر حتى الآن متى وكيف سيتم صناعتها من جديد، وكل ما حدث أن الفنانة سميحة أيوب تحدثت عنها أثناء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي»، مشيرة إلى أنها كانت نقلة حقيقية في تاريخها الفني، فعرضت عليها أن أجسدها ورحبت بالفكرة وقالت أنها ستخرجها لها.

المصرى اليوم

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