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أعلنت مصر للطيران جدول رحلاتها لكل دول العالم غدًا الجمعة 12 نوفمبر 87 رحلة جوية بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، تونس، لندن، نيويورك، لارناكا، كوبنهاجن، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، كازابلانكا، أبوجا، ميلانو، برلين، إسطنبول، روما، عمّان، أمستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو، و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8803 راكبًا.