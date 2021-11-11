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مبروك عطية يرد على سؤال شائك: أفكر في النساء أثناء صلاتي فهل تبطل؟ ()

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مبروك عطية يرد على سؤال شائك: أفكر في النساء أثناء صلاتي فهل تبطل؟ (فيديو) مبروك عطية يرد على سؤال شائك: أفكر في النساء أثناء صلاتي فهل تبطل؟ ()

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ردَّ الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه بعنوان: «بفكر في النساء أثناء صلاتي.. هل تبطل؟».

وأجاب «عطية» عبر على «يوتيوب» قائلًا: «تِفَكر في الحريم، تفكر في البهائم، تفكر في الفلوس، لا تبطل صلاتك». واستشهد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر على إجابته بقول الله تعالى: «فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» (الماعون: 4- 7).

وأضاف: «من الوارد أن يُفكر المصلي أثناء صلاته في كل شيء، وحظك جه مع الحريم بقى، والواحد في صلاته يفكر في اللي قبضه واللي هيقبضه واللي تايه منه واللي ضايع عنه وهذا لا يُبطل صلاته، والتفكير في الحريم أثناء الصلاة ما دام لا يترتب عليه نزول شيء من الفرج كالمني، فإنه لا تبطل صلاتك».

وقال الدكتور مبروك عطية، إنه من الأولى أن يُفكر الشخص فيما يقول في صلاته، وأن يُفكر المصلي في سورة الفاتحة، تلك السورة القصيرة التي انشغل في حفظها ليصلي بها، وعليه أن ينظر إلى مكان سجوده، لأن ذلك أقرب للخشوع، وإذا انشغل ذهنه فمن الواجب أن ينشغل في ذنوبه الكثيرة وفي عفو الله العظيم الأعظم من الذنوب.

واستدل بقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (النور: 31). فيما وجَّه أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، رسالة إلى السائل قائلًا: صلِّ وسيأتي اليوم الذي لن تنشغل فيه ولا تفكر فيه إلَّا في صلاتك والله يتقبلها».

المصرى اليوم

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