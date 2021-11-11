حان وقت الجنون.. «فريشا» يعلق على رحيل رونالدو إلى برشلونة

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يستمر الحديث في الفترة الأخيرة عن الصفقات التي يمكن أن تقوم بها إدارة برشلونة بعد تولي قائد الفريق السابق تشافي هيرنانديز المسؤولية الفنية.

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واقترح توني فريشا، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة النادي الكتالوني، فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد فريشا أن الأزمة الحالية في برشلونة لن تسمح بإجراء الصفقات المنتظرة خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف أنه مع وجود احتمالية كبيرة لرحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل فيمكن استغلال ذلك والتعاقد معه.

وواصل: «إذا كان هناك وقت للقيام بمثل هذا الجنون، فهو الآن» وذلك حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

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وكان فريق برشلونة قد أعلن عن تعيين تشافي هيرنانديز مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل «البلوجرانا» المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، كما يتواجد في وصافة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 12 نقطة.