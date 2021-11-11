رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": عودة الأخضر بنقطة من أمام أستراليا مكسب

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قدم الشكر للاعبين وقال إنهم قدموا مباراة كبيرة

وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عدم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا بالمكسب، وحصول الأخضر على نقطة ثمينة خارج الأرض.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال المسحل بعد المباراة للناقل الحصري: "نقطة خارج الأرض من منافس تعتبر مكسبًا نوعاً ما، أهدرنا العديد من الفرص وكذلك المنتخب الأسترالي".

وتابع: "الطريق ما يزال طويلاً؛ أنهينا 5 مباريات وتبقى مثلها في غاية الأهمية، أشكر اللاعبين الذين كانوا في الملعب وقدموا مباراة كبيرة رغم صعوبة الأجواء".