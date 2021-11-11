"تجنيس المتميزين".. "الشمراني": إسهام في أكبر مشروع تنموي بالمنطقة

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قال لـ"سبق": محفز للمخترعين والعباقرة لتسخير طاقاتهم لخدمة الاقتصاد السعودي

أوضح المستشار الإعلامي جيلاني الشمراني لـ"سبق" أن استقطاب السعودية للكفاءات خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بالاستفادة من المتميزين حول العالم؛ وذلك للإسهام في أكبر مشروع تنموي في المنطقة.

وأضاف "الشمراني" أن الخطوة المدروسة تأتي تقديرًا لهذه الكفاءات التي قدمت الكثير للوطن في شتى التخصصات النادرة، وبهذا يصبح العطاء من مواطن لوطنه، فيزداد الانتماء وتتحقق المواطنة.

وأبان “الشمراني” أن البذل يزيد بحب وانتماء، كذلك يعدّ محفزًا للمخترعين والعباقرة ليأتوا للمملكة العربية السعودية ويسخروا طاقاتهم وإمكاناتهم للتنمية؛ مما يعود على الوطن اقتصادياً واجتماعياً بالنفع الكبير.

وقال: “إننا ولله الحمد نشاهد جميع ما خطط له سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030، قد تحقق بشكل كبير، وبدأنا بجني الثمار اليانعة”.

وبيّن أن ما أعلن عنه اليوم من قرار أعتقد أنه يصب بشكل كبير في هذه الرؤية التي تركز على استقطاب الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة في جميع المجالات الشرعية والعلمية والطبية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية.

يذكر أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030م.