امين سر السياحة والطيران بالنواب: تشيد باتفاقية التوأمة بين الأقصر والبتراء الأردنية لتبادل الخبرات

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أشادت النائبة أماني الشعولي، أمينة سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، بتوقيع اتفاقية التوأمة بين مدينتي الأقصر والبتراء الأردنية، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستتيح الكثير من مجالات التعاون وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات بين المدينتين، وستعود بالنفع على القطاع السياحي بمصر والأردن ..

وأكدت «الشعولي» على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المعنية بتشجيع السياحة البينية العربية، وعبرت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل وزير السياحة والآثار في هذا المجال، مشيرة إلى لقائه خلال أسوبع واحد، بنظيريه السعودي والأردني ..

وطالبت النائبة بضرورة الترويج لمقاصد السياحة الثقافية المصرية، وعلى راسها الأقصر بالأسواق السياحية العربية، مؤكدة على أن مدينة الأقصر تمتلك الكثير من المقومات السياحية التي تجذب السياح العرب، مثل الرحلات النيلية، ورحلات البالون الطائر التي تندرج ضمن برامج سياحة المغامرات، بجانب المساعي الجارية لإدراج الأقصر ضمن مقاصد السياحة العلاجية ..

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ونظيره الأردني اتفاقية توأمة بين مدينتي الأقصر والبتراء الأردنية، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد أردني رفيع المستوي لمصر برئاسة ولي العهد الأردني.