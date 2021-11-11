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عباس شراقي: 4 أسباب وراء فشل إثيوبيا في توليد الكهرباء

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عباس شراقي: 4 أسباب وراء فشل إثيوبيا في توليد الكهرباء عباس شراقي: 4 أسباب وراء فشل إثيوبيا في توليد الكهرباء

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا فشلت في توليد الكهرباء، موضحًا أن توليد كهرباء من أول توربينين منخفضين عند منسوب 565 م يمثل المرحلة الأولى من سد النهضة، والتي كان من المقرر لها نهاية 2014، وكل عام تؤجل للذي يليه.

وأضاف شراقي أن اثيوبيا خزنت 5 مليار م3 العام الماضي و3 أخرى هذا العام بإجمالي 8 مليار م3، ورغم ذلك لم يحدث تشغيل وهذا يعود إلى عدم الانتهاء من تركيب التوربينين حتى الآن.

وأشار شراقي إلى أن من الأسباب التي أدت لفشل توليد الكهرباء هي:

1- وجود مشاكل جيولوجية تؤخر الانتهاء من الأعمال الهندسية.

2- فساد في إدارة السد، ما اضطر آبي أحمد لاستبعاد الشركة الإثيوبية ميتك والمكلفة بالأعمال الكهربائية.

3- ضعف التمويل اللازم لإنشاء السد.

4- الاضطرابات المستمرة داخل إثيوبيا، وآخرها الحرب الأهلية الجارية منذ أكثر من عام بين الجيش الفيدرالي وإقليم تيجراي، وأخيرا اتحاد الحركات المسلحة التسع التي اقتربت من العاصمة أديس أبابا.

وتوقع شراقي فتح البوابتين التي تم فتحهما أبريل الماضي لتجفيف الممر الأوسط بعدما تأكد عدم تشغيل التوربينين، ثم البدء في وضع مزيد من الخرسانة في الربيع المقبل، أما إذا استمر التوتر الشديد فقد يبقى الوضع كما هو الآن، من حيث مرور المياه أعلى الممر الأوسط طوال العام دون أي إنشاءات جديدة.

المصرى اليوم

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