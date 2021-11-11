القوى العاملة : مذكرة لتمكين طلاب وخريجي التعليم الفنى للعمل في أسوان

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وقعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل «مكون التوظيف» بأسوان مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، بهدف تمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال لسوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، واكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

وتلتزم الوحدة الفرعية بموجب مذكرة التفاهم، أن تقدم المساعدة في توفير الباحثين عن العمل للوظائف المتاحة لدى النقابة العامة للسياحة والفنادق، كما تعمل على تأهيل الباحثين لبناء قدراتهم وفقاً لمواصفات الموظف الجيد وأخلاقيات العمل، مع متابعة الشباب بعد استلامهم للعمل للتحقق من تأقلمها مع بيئة العمل وفقاً مهاراتهم وخبراتهم .

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل لتمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال إلى سوق العمل من خلال مساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لحياتهم العملية مبنية على معلومات دقيقة لربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل ومن ثم التعرف على احتياجات سوق العمل والعمل على اكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.