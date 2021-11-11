عباس شراقي يكشف مفاجأة حول آثار بركان لابالما في إسبانيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، مولد دلتا جديدة (توأم) من بركان لابالما.

وقال شراقي، إن بركان لابالما يواصل نشاطه لليوم 54 حيث وصلت حمم بركانية جديدة إلى المحيط الأطلنطي في مشهد فريد لتلاقى الحمم النارية مع المياه وحالة الغليان وخروج الأبخرة وميلاد دلتا جديدة من رحم البركان الأم الذي تكون منذ 1.8 مليون سنة.

وأضاف أنه «وُلدت دلتا الشهر الماضى بمساحة 100 فدان، وتقدر المساحة التي غمرتها الحمم حوالي 2500 فدان مزارع ومبانٍ».

كما شهدت الجزيرة زلزالا بقوة 5 ريختر فجر اليوم الخميس 5:37 ص بتوقيت القاهرة الخميس 11 نوفمبر 2021 على عمق 36 كم، وهو من الزلازل القوية التي شهدتها الجزيرة على مدار الأسابيع الماضية.