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تكريم الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه في جائزة للتميز الحكومي (صور)

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تكريم الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه في جائزة مصر للتميز الحكومي (صور) تكريم الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه في جائزة للتميز الحكومي (صور)

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كرّم المجلس الأعلى للأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال جلسته، الخميس، الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه، في الدورة الثانية لجائزة للتميز الحكومي (2021).

وبحسب بيان، جاء ذلك تقديرًا من الأزهر الشريف لتميز قياداته وموظفيه بحصولهم على 6 جوائز فردية وجائزة جماعية، خلال حفل تسليم جوائز الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي (2021)، الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برعاية الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وحصل الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على جائزة المركز الثاني عن فئة «رئيس قطاع»، كما حصل الدكتور أيمن عبد المؤمن، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، قد حصل على المركز الأول في فئة «مدير عام».

وتمثلت الجوائز الفردية التي فاز بها الأزهر الشريف بنسخة هذا العام من الجائزة في حصول اللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، بجائزة التميز الحكومي عن فئة «رئيس قطاع» ضمن العشرة الأوائل، كما حصد موظفو الأزهر جائزتين للتميز الحكومي ضمن العشرة الأوائل عن فئة «رئيس إدارة مركزية»، وحصل عليهما الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وحصل الأستاذ ربيع زكي، مدير عام الشؤون الوظيفية بمشيخة الأزهر، على جائزة التميز الحكومي ضمن العشر الأوائل عن نفس الفئة.

وحصد فريق عمل مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر الشريف جائزة مصر للتميز الحكومي لفئة «أفضل فريق عمل» ضمن العشر الأوائل بنسخة هذا العام من الجائزة.

وتأتي الجائزة تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة»، (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويستجيب لطلبات المواطنين للرقي بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجائزة السنوية في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

المجلس الأعلى للأزهر يكرم الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه في جائزة مصر التميز الحكومي
المجلس الأعلى للأزهر يكرم الفائزين من قيادات الأزهر وموظفيه في جائزة مصر التميز الحكومي

المصرى اليوم

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