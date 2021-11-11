اختيار خبراء ماليين لمدارس 30 يونيو في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، على إعادة تشكيل وهيكلة المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو، واختيار خبراء ماليين لهذه المدارس لمدة عام دراسي يبدا من 2021 وينتهي في 2022 على أن تتحمل مدارس 30 يونيو المعارين في جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وتأمينات ومعاشات وضرائب وخلافه طوال فترة الإعارة.

وتضمن القرار بحسب بيان، الخميس، إعارة كل من محمود حسن عبدالعظيم، موجه مالي وإداري بإدارة الفشن التعليمية، إلى مدارس الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن وطه زيدان مجاهد، موجه مالي وإداري بإدارة الوسطى التعليمية، إلى مدارس الدعوة الاسلامية الخاصة بناصر وايمان صديق موجه مالي، وإداري بديوان مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إلى مدارس الدعوة الاسلامية الخاصة بالواسطى، ومحمد محمود احمد موجه مالي واداري بديوان مديرية التربية والتعليم إلى مدارس الدعوة الإسلامية إعدادي بني سويفـ وعماد الدين ابو زيد عبدالعظيم، موجه مالي وإداري بإدارة سمسطا التعليمية إلى مدارس الدعوة الإسلامية للغات ببني سويف ونوال عبدالسلام محمود، موجه مالي واداري بديوان التربيه والتعليم ببني سويف، إلى مدارس الاوائل الخاصه ببني سويف، ومحمد وصفي عبدالحي مدرس معلم خبيربمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين، إلى مدارس الاوائل الخاصه ببني سويف.