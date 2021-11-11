«فولفو» تلزم نفسها بالالتزام بحماية البيئة من التلوث

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أعلنت شركة «فولفو» للسيارات السويدية أنها حددت سعرًا لانبعاثات الكربون من عملياتها يبلغ 1000 كرونة سويدية أي 116.30 دولارًا للطن، وهي جزء من محاولاتها لضمان استدامة جميع المشاريع المستقبلية.

وكشفت الشركة هذه الخطوة في محادثات المناخ العالمية في اسكتلندا، خلال مؤتمر المناخ «كوب 26»، للسعي نحو التخلص التدريجي من سيارات وشاحنات الوقود الأحفوري مثل الغاز والبنزين، وقالت إنها عمدت إلى تحديد سعر مرتفع نسبيًا «لإثبات نيتها المستقبلية».

قالت شركة فولفو للسيارات إنها كانت أول شركة لتصنيع السيارات تحدد السعر في جميع عملياتها، كجزء من هدفها أن تكون شركة محايدة مناخياً بحلول عام 2040. السعر هو ضعف التكلفة الحالية للكربون في مخطط تداول الكربون في الاتحاد الأوروبي.

من الآن فصاعدًا، سيخضع كل مشروع لإطلاق سيارة جديدة «لفحص الاستدامة»، مع تحديد سعر الكربون طوال عمر السيارة، للتأكد من أنها ستكون مربحة حتى في ظل سعر أعلى تحدده الحكومة.

وقال بيورن أنوال، كبير الإداريين الماليين بالشركة، في بيان: «إن السعر العالمي والعادل لثاني أكسيد الكربون أمر بالغ الأهمية للعالم لتلبية طموحاته المناخية، ونحن جميعًا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد».

وتابع: «نعتقد بشدة أن الشركات التقدمية يجب أن تأخذ زمام المبادرة من خلال تحديد سعر داخلي للكربون. من خلال تقييم السيارات المستقبلية على ربحيتها المعدلة بثاني أكسيد الكربون، نتوقع تسريع الإجراءات التي ستساعدنا على تحديد وتقليل انبعاثات الكربون بالفعل اليوم».

وفي يوم الأربعاء الماضي، وقعت شركة سيارات فولفو على فكرة طرحها مؤتمر المناخ بـ«جلاسكو» بشأن السيارات والشاحنات الصغيرة ذات الانبعاثات الصفرية، بهدف إنهاء إنتاج محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2040، جنبًا إلى جنب مع شركتي السيارات فورد وجنرال موتورز.