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نظم طلاب قسم التغذية وعلوم الأطعمة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، محاكاة لإعداد أطعمة للمضارين من حالات الكوارث والأزمات، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

وأكد الدكتور خليل إبراهيم خليل مدرس مادة التغذية والمشرف على المحاكاة أنه تم تنفيذ المحاكاة في مقر ادارة شباب العريش على شاطئ البحر، برئاسة الدكتور مروان مصطفى حسن، عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد معوض وكيل الكلية، الدكتور محمد المرادني، الدكتور سيد ثابت، أمين الكلية، وشرف غنيم، أمين كلية العلوم الزراعية البيئية، إلى جانب حضور كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وصلاح الشريف، مدير إدارة شباب العريش، وعدد من قيادات الإدارة.

وأشار إلى أن المحاكاة اتسمت بالتكامل وسرعة الطهي وإعداد الأطعمة بأساليب الطهي الخلوي البدائية من اعداد الطلاب، وأنه على الهامش لاستكمال المحاكاة بصورة كاملة.. تم اعداد مخيم بالوسائل البدائية وبأبسط الامكانات لحث الطلاب على سرعة التصرف في أوقات الكوارث والأزمات بأقل الأدوات والامكانات المتوافرة، كما تم توزيعهم على الشاطئ قبل بدء المحاكاة بغرض نظافة منطقة الشاطئ لتنفيذ المحاكاة وجمع الحطب لطهى الطعام، مشيرًا إلى تنفيذ الشق التطبيقى في مخيم طهي خلوي، وتضمن اعداد الأطعمة، مع إمكانية التخييم للمضارين من جراء الكوارث والأزمات، وأكد على نجاح الهدف والغرض من الجانب التطبيقي.

وأعلن أن الهدف هو تطبيق الأساليب العلمية في اعداد وتجهيز الوجبات المناسبة للتغذية في وقت الأزمات والكوارث، واستفادة الطالبات منها بطريقة عملية بالتطبيق العملى على أرض الواقع.

من جانبهم أشار الطلاب إلى استفادتهم وحرصهم على تطبيق المادة عمليا حسب المنهج الذي يتم تدريسه بالكلية.