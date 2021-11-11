تحرير 11 محضرا للمطاعم والمقاهي والمحلات في سفاجا

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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أعمال اللجنة المشكلة من الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية ومكتب العمل، بالمرور على بعض المحلات والكافتريات والمطاعم بالمدينة لمراجعه التراخيص والإشغالات َوقؤائم الأسعار وَالصلاحيات والشهادات الصحية ومستوى النظافة ومراجعة اشتراطات السلامة َوالصحة المهنية .

أوضح رئيس المدينة، أن الحملة التي نظمتها اللجنة أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم ‘علان عن الأسعار و6 محاضر عدم حمل بطاقه صحية وتحرير ٢ محضر نظافة.

وأضاف «شعبان» أن اللجنة تمكنت من إعدام بعض المنتجات لسوء التخزين، كما تم التنبيه على أصحاب الكافتريات الذين يستغلون الأماكن المقابلة لكافتيرياتهم بدون سداد إشغال طريق بالتوجه للوحدة المحلية لتقديم طلب لسداد الرسوم المستحقه عن استغلال هذه الأماكن لخزينة الدولة.

وطالبت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اصحاب المحلات والكافتريات والمطاعم بالالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بأنشطتهم من ( التراخيص اللازمة وتراخيص الاشغالات الخاصة بهم والشهادات الصحية واشتراطات السلامة المهنية ومراجعة صلاحيات المنتجات والتخزين بالطريقة الصحيحة والاهتمام بمستوى النظافة والاشتراطات البيئية)، لتجنب تعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية المقرره.