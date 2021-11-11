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البرهان يقرر تشكيل مجلس سيادة جديدًا

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البرهان يقرر تشكيل مجلس سيادة جديدًا البرهان يقرر تشكيل مجلس سيادة جديدًا

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أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وأوضح التلفزيون في بيان أن «الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد» في البلاد.

وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ المجلس والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.

ونفى البرهان مراراً أن تكون إجراءاته بمثابة «انقلاب عسكري»، قائلاً إنها «تصحيح للمسار والعملية الانتقالية (بعدما) فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، (بما يشمل) قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية»، وفقاً لقوله.

المصرى اليوم

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