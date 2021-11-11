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ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية في شمال سيناء

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ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية في شمال سيناء ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية في شمال سيناء

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تمكّنت مباحث ، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، اليوم الخميس، من ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان، الخميس، على ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشارت مدير عام المديرية إلى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر عن وقائع الضبط، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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